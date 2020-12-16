Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 16 декабря 2020 года: губернатор ужесточил ограничения на Новый год

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 16 декабря 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае. По данным на 14 часов зарегистрировано всего 41 584 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 333 случая заболевания. В эту статистику не включены данные по городам Зеленогорску и Железногорску. О них чуть позднее.

Темп прироста за сутки составил 0,8 %. Край постепенно оставляет свои позиции и опускается в рейтинге регионов все ниже и ниже. Что в данном случае может говорить только об улучшении ситуации с коронавирусом. Сегодня он на 14-м месте.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Больше всех в Красноярске – 72, в Ачинске – 27, в Канске – 22 и Норильске – 21.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 231 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 622, снято 821. Проведено тестов на коронавирус всего 1 953 054, из них за последние сутки 11 444. Количество выздоровевших – 400 за сутки, всего 34 543. И количество летальных исходов за сутки 21, всего 1 430.

Теперь информация по закрытым городам. Железногорск вновь лидирует – 99 новых случаев за сутки, а всего 5 239. Выздоровели 74 человека, а всего 4417. И количество летальных исходов 83.

В Зеленогорске заболевших 3183, за сутки плюс 50. Выздоровели 2331, за сутки плюс 29. И количество летальных исходов не изменилось – 28 человек с начала пандемии.

Динамика роста

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