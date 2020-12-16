Новые ограничения из-за коронавируса в Красноярске с 17 декабря 2020: кафе и рестораны будут работать до 21.00

Новые ограничения из-за коронавируса в Красноярске с 17 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее действующий указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Новогодние праздники – период особого риска для тех, кто посещает общественные места, учреждения общепита, развлекательные учреждения. Именно о них и идет речь в обновленном документе.

Указом уточнено, что запрет на проведение массовых мероприятий распространяется на любые досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские и иные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в общественных местах, включая придомовые территории, спортивные, культурные и общеобразовательные объекты, а также ТРЦ.

Заведения общественного питания

- С 17 декабря и до 10 января изменится время работы организаций общественного питания – кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 7 часов утра до 21.00 (до этого они могли работать до 23.00).

- 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года общепит для посетителей будет закрыт совсем. Однако кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос. Исключение составят столовые и буфеты, в которых питаются работники предприятий, пассажиры аэропортов, железнодорожных и автобусных станций.

- С 11 января 2021 года организации общепита вновь смогут работать с 7.00 до 23.00 часов.

Помимо этого, детям до 14 лет без сопровождения родителей будет закрыт доступ в рестораны быстрого питания и самообслуживания.

Досуг и развлечения

Теперь что касается сферы досуга и развлечений. С 1 по 10 января 2021 года будут закрыты все заведения этой сферы, включая детские игровые комнаты в торговых центрах.

Вводятся новые правила по проведению концертов. В зрительных залах запретят танцевальные зоны. Зрителям можно будет только сидеть на своих местах, причем рассадка должна быть сделана с соблюдением социальной дистанции. Норма заполняемости зала остается прежней – 50% от вместимости.

Магазины, аптеки

Торговым объектам и аптечным сетям рекомендовано увеличить количество сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы с 17 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Утренники в детских садах

А вот детям отметить Новый год можно. Новогодние утренники должны быть организованы только в детских садах для каждой группы индивидуально. Но позвать на них артистов или аниматоров из числа тех, кто не работает в данном учреждении нельзя. Как говорится, все только свои.

И отдельно предупреждение: будут усилен масочный контроль на всех объектах культуры, в ТРЦ и магазинах, на рынках и ярмарках. Покупателей и посетителей без масок допускать не будут. Если такое случится, наказание понесут руководители или владельцы заведений.