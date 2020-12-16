Как написать письмо Деду Морозу: подробная инструкция для жителей Красноярска

Как написать письмо Деду Морозу Фото: Мария ЛЕНЦ

Cегодня многие дети мечтают об этом – написать на листке бумаги несколько предложений, пожелать ему здоровье и попросить какой-нибудь самый-самый заветный подарок. И молодцы те родители, которые поддерживают в своих ребятишках светлые позитивные эмоции.

Написать письмо, на самом деле, не просто, а очень просто. Во всех отделениях Почты России в Красноярском крае уже появились традиционные конверты, открытки и марки с новогодней тематикой. Купили конверт, наклеили марку, вложили внутрь письмо и опустили в почтовый ящик. И будьте уверены, что через несколько дней оно уже будет лежать на столе у помощников Деда Мороза.

Живет адресат по адресу: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг. У него, между прочим, свое собственное почтовое отделение. Важно еще написать без ошибок и свой домашний адрес – для ответа.

В пресс-службы Управления Почты Росси Красноярского края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что ежегодно из нашего региона в Великий Устюг отправляется более 1000 писем на адрес Деда Мороза. Всего установлено 1855 почтовых ящиков, в одном только краевом центре их 192. Так что пишите, пишите письма, не ограничивайте себя в желании поздравить своих близких по старой доброй традиции на Новый год.