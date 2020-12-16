Анжела Рябова, генеральный директор группы компаний «Красный Яр»: «Кто ходит часто в «Красный Яр», тот поступает мудро»

Анжела Рябова. Фото: Таисия ПРОХАНОВА

«Планерка с покупателями» - так мы назвали новую передачу на Радио «Комсомольская правда» - Красноярск» с генеральным директором ГК «Красный Яр» Анжелой Рябовой. Обсуждаем последние новости гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон», раскрываем планы, высказываем свои предложения и пожелания.

- Анжела Владимировна, все стремятся экономить, особенно сейчас, перед Новым годом. Что посоветуете? Какие есть скидки?

- Скидки дают все, но, согласитесь, что покупать стиральный порошок впрок на пять месяцев и покупать впрок сыр - это совершенно разные вещи. Для того чтобы экономить было выгодно и удобно, для покупателей есть программа лояльности. В мае мы перезапустили нашу «Премию». Можно настроить ряд ее параметров «под себя», и вы сможете увидеть эффективность, буквально почувствовать на своем бюджете.

- Каков главный принцип «Премии» и насколько она популярна?

Основной принцип простой - чем чаще ходишь за покупками в магазины наших сетей, тем больше получаешь привилегий. Восемь покупок в месяц – и вам доступен кэшбэк на определенные товары до 50%, а если 16 – то можно получить и 100%. При этом не имеет значения, сколько товаров вы покупаете за один раз. Нам важно не количество покупок в чеке, а то, чтобы вы к нам приходили чаще. Вы лояльны к нам, мы – к вам. «Премия» популярна. В обороте сейчас более 580 000 карт. 90% продаж в «Красном Яре» и 80% «Батоне» происходит с «Премией».

- Этоправда, что можно вернуть 100% за покупку?

- Правда. Если вы зарегистрируетесь в бонусной программе «Премия» и установите приложение на свой смартфон, внимательно посмотрите наши предложения, увидите, как повысить свой статус, на что можно получить кэшбэк и в каком размере. Это просто. «Премия» – уникальная программа, многие покупатели с ней уже разобрались. На мой взгляд, покупать впрок, искать скидки – это стратегия, которая в ритейле себя изживает. Важно формировать свою корзину и делать это эффективно. Кстати, пластиковая карта «Премия» теперь не обязательна, в мобильном приложенииесть виртуальный аналог.

- Регистрироваться в программе обязательно?

- Без регистрации ваша «Премия» дает доступ к основным акциям и скидкам. Если вы хотите получать больше привилегий, то карта, виртуальная или реальная, должна быть зарегистрирована. Это буквальнопара минут. И для вас открыты персональные предложения, кэшбэк, любимые товары, а также возможность списывать накопленные бонусы, совершая покупки. При регистрации не забудьте указать дату рождения: именинникам* мы дарим кэшбэк 10% в день рождения, два дня «до» и два дня «после».

- А что такое любимые товары?

- Вы сами определяете трилюбимых товара. Их можно выбирать и менять в приложении «Премия» каждый месяц. В чем фишка? Кэшбэк 25%. Покупаете любимый товар и зарабатываете.

Фото: предоставлено ГК "Красный Яр"

- Работает ли «Премия» в «Батоне»?

- Да. Это еще одна уникальная возможность для наших покупателей – «Премией» можно пользоваться и в «Батоне», и в «Красном Яре». Соответственно, вы «копите» статусы** сразу в двух наших форматах. Больше визитов в магазин - выше статус в программе лояльности, а значит, и больше привилегий.

- Когда магазины начинают подготовку к Новому году?

- Мы готовимся к праздникам с июля. Формирование новогодней корзины - самая важная часть этой подготовки. Каждый ритейлер, в том числе и мы, думает, как это сделать рациональнее и дешевле для покупателя. Разнообразие выбора, качество товара, цена – важно найти правильное сочетание. Мы хотим, чтобы покупатели были довольны на 100%.

- Расскажите о вашей новинке – завтраках.

- Наша команда, которая занимается собственным производством, всегда старается придумать что-то необычное, интересное. Недавно мы запустили завтраки, всех, кстати, приглашаю попробовать. Мы готовим каши, омлеты, гренки, сырники, блинчики с разными начинками - с творогом, мясом, икрой. Полноценная еда, свежая и горячая, в популярном формат «togo» – навынос. Позавтракать можно на работе или дома.

Фото: предоставлено ГК "Красный Яр"

- Еще одна услуга, о которой мы читали в последнем предновогоднем каталоге «Красного Яра», - это «готовка под ключ».

- Решение, которое называем между собой «готовка под ключ»- это заготовленные наборы ингредиентов для салатов и горячего. Допустим, вы не хотите готовить, у вас нет или мало времени. Кстати, 31 декабря все-таки будет рабочим днем. Можно купить в гастрономах «Красный Яр» такой набор. Приносите домой и как конструктор «собираете» ваш стол, новогодний, вечерний - любой. Все свежее. Готовится быстро, получается вкусно. Никто и не заподозрит, что что-то из приготовленного вы делали не сами. Это касается и сладкого стола: мы перезапустили кондитерское направление. Теперь у нас есть интересные решения для муссов, тортов, пирожных.

- Можно ли заказать продукты домой?

- Конечно, с мая этого года у нас успешно работает своя доставка продуктынадом.com. Можно заказывать и готовые блюда. Вся продукция нашего собственного производства представлена в доставке еды Deliveryclub.

- Сейчас будет вопрос на злобу дня. Правда, что цены будут расти?

- Задача ритейла найти баланс между ценой и качеством. В самом начале пандемии, в марте, «Красный Яр» был первым, кто заморозил цены до 1 мая. Два месяца мы сдерживали ситуацию, разговаривали с поставщиками. Все, кто не понимал и не принимал нашу стратегию, уже не с нами. Потому что во главе угла стоит покупатель и его потребности. Сейчас мы находимся в этой же парадигме - считаем, что нужно строить долгосрочные отношения с покупателями, а не наживаться, извлекая сиюминутную выгоду. Что касается ценообразования, мы работаем в рынке и стараемся сделать даже дешевле, особенно в дискаунтерах «Батон». В настоящий момент работаем по снижению цены на все продукты.

- Планируется ли открытия новых магазинов?

- Конечно. В следующем году мы будем двигаться в регионы и в новые микрорайоны Красноярска. Например, один из магазинов откроется недалеко от кардиоцентра, на улице Полозкова. В планах на 2021 год открытие до 30 магазинов. Будем развивать «Батоны» и наш новый формат - «Батончик». Это магазины у дома, 150-200 метров, куда можно буквально спуститься в сланцах или валенках, купить фрукты, свежую выпечку, захватить стаканчик свежесваренного кофе. Кстати, в «Батончиках» тоже работает «Премия». Мы следим за тем, как строится наш город, за покупательским поведением, и понимаем, что нужно масштабировать прежде всего. Компания развивается, в сети сейчас 126 дискаунтеров (до конца года будет 128) и 65 гастрономов.

* В день рождения, за два дня до него и два дня после покупатель может получить кэшбэк 10% на каждый первый чек в день в одной из сетей.

Фото: предоставлено ГК "Красный Яр"

КОНКРЕТНО

Как повысить статус**?

У каждого покупателя - свой статус. Чем выше статус, тем больше привилегий.

- Статус «Просто так». Подключается, когда вы активируете карту. Если вы делаете до 8 покупок в месяц, то ваш кэшбэк- до 25% в «Красном Яре» и до 5% в «Батоне». Неважно, что покупать и на какую сумму.

- Статус «Для друзей». Количество покупок должно быть от 8 до 16 в месяц. С этим статусом можно получить до 50% кэшбэка на товары с ценником «Премия» в «Красном Яре» и 10% кэшбэка в виде бонусов на товары с ценником «Самая Цена».

- Премиальный уровень – «С любовью» – для постоянных и активных покупателей, у которых более 16 покупок в месяц. Они получают до 100% кэшбэкана товары с ценником «Премия» в «Красном Яре» и 15% кэшбэка в виде бонусов на товары по «Самой Цене» в Батоне.

ВАЖНО

Только за ноябрь покупатели ГК «Красный Яр» получили на карты «Премия» более 35 миллионов бонусных рублей.

КСТАТИ

Уровень «Премии» обновляется 1-го числа каждого месяца, действует 1 месяц.

Еженедельно в гастрономах «Красный Яр» более 500 аукционных товаров по «Премии», в дискаунтерах «Батон» более 100 товаров.

Для учета количества покупок важно, чтобы в один день между покупками прошло не менее 2х часов, иначе они засчитываются как одна покупка.

Размер «Премии» напрямую зависит от частоты покупок, совершенных в прошлом месяце.

Послушать «Планерку» с Анжелой Рябовой на Радио «Комсомольская правда» можно здесь.