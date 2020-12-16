Про энергию, цивилизацию и научный подход

Таяние ледников в горах может свидетельствовать о том, что «точка росы» в атмосфере в целом изменилась и привычный режим образования облаков и выпадения осадков нарушен. Фото: Олег УКЛАДОВ

Почему? Всё дело в превращении и передаче энергии. Пока её генерация ограничена, а передача на дальние расстояния невозможна, остаётся сидеть в пещере и греться у костра. Но когда мы учимся управлять энергией, начинается совсем другая история: про развитие, рост качества жизни и научный подход.

Ретроспектива. Начало

Человечество открыло огонь очень давно - это был первый способ превращения энергии: энергии химических связей углеводородов в тепловую энергию при окислении. Или по-русски - просто горение дров. И дальше - тысячи лет без существенных изменений. Потом появилось другое превращение: кинетическая энергия движущихся воздушных масс превращалась в механическую энергию (ветряная мельница и парус). Были еще, конечно, гребцы на галерах, но этот способ превращения биохимической энергии в механическую посредством кнута и барабанов сегодня считается варварским.

И всё это долго оставалось без развития из-за двух факторов: превращение энергии было ограничено, передача энергии на значимые расстояния невозможна.

А потом появился самовар. Это ёмкость, в которой кипятят воду. А вода превращается в пар. А пар можно куда-то передавать и превращать его тепловую энергию в механическую. Так появился пароход, паровоз и простые паровые машины.

Паровые машины стали большими, дрова заменил более калорийный уголь, но машины становились все больше и мощнее, а кидать в них большое количество угля становилось все неудобнее. Нефть! Кидать не надо, течёт сама!

И вот первое озарение. Если сжигать нефтепродукты, то получающиеся продукты горения тоже горячие и тоже газы. А нужен ли теперь водяной пар как рабочее тело? Так появились двигатели внутреннего сгорания. И началась новая эпоха.

Параллельно с этим опыты с электричеством привели к самому главному изобретению 20 века. Электрическому двигателю и электрическому генератору, который подключили к паровой турбине. Теперь энергию можно превращать в электрическую не ради электролампочки, а ради работы электродвигателей в машинах, станках и множестве другого оборудования, которое человечество стало с огромной скоростью придумывать. А передавать электрическую энергию можно на огромные расстояния. И до 1945 года человечество преобразилось. Мощные дизели, сталеварение, точная обработка на станках, электросварка, реактивные самолёты... И тут появилась Бомба.

Не человек для субботы, а суббота для человека

Бомба использовала превращения энергии высшего из доступных человеческому пониманию уровней. Энергия связи атомного ядра, выраженная «дефектом масс», оценивалась формулой Эйнштейна для «абсолютной энергии» вещества Е=мс2, которая частично выделялась при взрыве.

При делении ядер в «оружейном реакторе» выделялось колоссальное количество энергии, которое американцы вначале просто отводили водой и грели воду в реке Колумбия. А потом умные русские головы вспомнили про самовар. Погодите-ка, бомба бомбой, но тут дармовое тепло в колоссальных количествах сливаем в воду и греем речку? А если мы его..?

И тут свершилось третье великое изобретение 20 века. Атомная станция, которая ничего никуда не сливает, а гоняет воду в замкнутом тепловом контуре и отдает тепло через теплообменник.

Но с работой атомных реакторов появился и совершено новый вид «потенциальной» энергии – Отработавшее ядерное топливо. Обычно люди просто брали и использовали в качестве топлива, то, что есть в природе. А здесь впервые появилась возможность СОЗДАТЬ топливо из того, что само по себе топливом не является. Для этого надо превратить уран-238 (не топливо) в плутоний-239 (ядерный делящийся материал – топливо). Превратить один металл в другой – мечта алхимиков Средневековья. Именно для этого процесса и был создан первый ядерный реактор, но в оружейных целях. Этот ресурс огромен. Природный уран состоит из урана-238 на 99,3%, а в атомной энергетике используют только уран-235, которого всего 0,7%. Но чтобы создать новое топливо, нужен быстрый реактор-размножитель, а отработавшее топливо нужно переработать. Но - не все это могут.

Почему переработка безопаснее?

Еще нигде в мире реально не ставят отработавшее ядерное топливо на окончательное захоронение без переработки. Почему? Потому что в случае «проектной аварии» типа «тектонический сдвиг» при землетрясении «голые» таблетки облученного топлива могут оказаться в грунте.

Переработанное ОЯТ – это совершенно другой материал. Уран и плутоний извлечены и отправлены обратно в реакторы, а «отходы» превращены в стекло и бетон. Ни стекло, ни бетон водой не растворяются, и в случае «проектной аварии» типа «тектонический сдвиг» ничего не произойдёт. Реальная причина, почему многие страны не могут развивать переработку ОЯТ, связана с режимом нераспространения ядерного оружия. Потому что это технология «оружейного класса». Поэтому Франция, Россия, Англия, Китай, Индия… и США, которые придумали ПУРЭКС-процесс, которым все пользуются для переработки ОЯТ, потом они засомневались, а теперь у них просто не осталось специалистов, которые умеют это делать. НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛА!!!!!

И вот еще какой сразу незаметный бонус. Ядерные «отходы» - они отходы только потому, что там всего понамешано. Так же как если смахнуть все блюда с праздничного стола в ведро и перемешать. Но если их разделить, то это уже новые материалы и фантастические возможности, которые – внимание! - включают самый ценный ресурс - мозги ученых и инженеров по всей планете. И захоранивать уже ничего не надо. Только так и работает научно-технический прогресс – когда есть на что смотреть и над чем думать, шаг за шагом.

О чём молчат учёные

Центральная Африка, страна Габон, месторождение Окло. Два миллиарда лет назад, когда доля урана-235 в природном уране на Земле была еще 3,7%, в уникальной конфигурации урановой руды возник природный ядерный реактор. Работал он циклично – вода наполняет урановое рудное тело, природный реактор «включается», и начинается цепная реакция ядерного деления. Вода нагревается, испаряется, реактор останавливается. Работал этот «реактор» несколько сотен тысяч лет, пока окончательно не потерял способность к работе из-за выгорания и естественного распада урана-235. А теперь вот так: «большинство нелетучих продуктов деления и актиноидов за прошедшие 2 миллиарда лет диффундировали (то есть проникли в окружающую породу) лишь на сантиметры».

Безопасность превыше всего

После таких пинков судьбы, как Три-Майл-Айленд (США), Чернобыль (СССР) и Фукусима (Япония), новая атомная техника создается совсем по другим канонам. Сегодня атомная промышленность исповедует абсолютный ноль: никакие радиоактивные изотопы вообще не должны быть выброшены в бесконтрольную миграцию. Это принцип, над которым последовательно работают точно так же, как электронщики постоянно работают над увеличением производительности процессоров в компьютерах. В отличие от многих других отраслей промышленности, где работает принцип «рассеять до безопасных концентраций».

Опасна ли радиация? Конечно, опасна. Так же как электричество, дорожное движение или алкоголь. Последнее наиболее близко душе русского человека. Поэтому вот такая шкала: пять литров спирта единовременно (Чернобыльский реактор сразу после взрыва в непосредственной близости) – смертельная доза. Те же пять литров, но равномерно в течение пяти лет – без последствий для организма. Реальный вред здоровью измеряется исключительно единовременно принятой экстремальной дозой или величиной регулярного употребления, которое не должно превышать «размер печени», для чего и нужен дозконтроль на производстве. О «регулярной дозе» - когда вы читаете эту статью, вокруг вас мощность природного фона вряд ли превышает 10-20 микрорентген в час, если вы не в самолете, конечно. В атомной промышленности до 1000 микрорентген в час, это зона «неограниченного пребывания персонала», за которую даже молоко не дают. В конце концов, за атомную эпоху, с середины прошлого века и до наших дней, средняя продолжительность жизни увеличилась почти в два раза, при том, что коллективная «медицинская» доза «очень многократно» превышает дозу обычного фона. Сегодня главная опасность – остановить развитие, утратить опыт, за который заплачена высокая цена, и потерять наработанные навыки в том, без чего человечеству совершенно точно не обойтись.

А в развитии главное – умеренность, контроль и научный подход.

Толковый словарь «Всемирного потепления»

Космический «холод». Все знают, что в космосе холодно. Эта убежденность чем-то сродни убежденности, что Земля плоская, имевшей место 500 лет назад. В космосе нет «холода», там ничего нет - вакуум. Закрытая кружка чая в открытом космосе будет остывать как в термосе. Сбросить тепло в космосе можно только через инфракрасное излучение. Наша Земля вращается в этом космическом «пространстве-термосе».

Солнечная энергия. Каждую секунду Земля получает от Солнца 174 ПетаДжоуля энергии (Пета это 1015). За две секунды этой энергией можно вскипятить один кубический километр воды. Если Земля не будет сбрасывать это тепло в космос, то за 85 лет вскипит весь Мировой океан, который содержит 1340 миллионов км3 воды. Чтобы сохранять тепловой баланс и климат, Земле необходимо отражать и рассеивать солнечную энергию в таком же объеме, в котором ее получает.

Парниковый эффект. Парнико вые га зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах. Они пропускают энергию Солнца к Земле и «не выпускают» обратно. Основной парниковый газ Земли - это водяной пар. Его содержание в атмосфере Земля регулирует с помощью дождя и снега. Углекислого газа в атмосфере относительно немного, но он является регулятором. Мизерное повышение температуры за счет присутствия углекислого газа дает отклик более интенсивного испарения по всей поверхности Мирового океана и может заметно повлиять на тепловой баланс. Содержание углекислого газа не регулируется так же быстро, как водяного пара, с помощью осадков, его оборот в природе довольно долгий процесс.

«Климатический дрейф». Климат Земли - это колебательный процесс от похолодания к потеплению и обратно. Но если вмешаться в этот естественный процесс, то изменения могут стать очень неприятными. В настоящий момент скорость изменения климата рассматривается как аномально высокая.

Планета Венера. Температура здесь составляет 467 градусов. Это больше температуры поверхности Меркурия, находящегося вдвое ближе к Солнцу. Причиной столь высокой температуры на Венере является парниковый эффект, создаваемый углекислым газом и густыми кислотными облаками. Температура запекания курицы в духовке около 200 градусов.

Ледники. Таяние ледников в горах может свидетельствовать о том, что «точка росы» в атмосфере в целом изменилась и привычный режим образования облаков и выпадения осадков нарушен.

Электромобиль. Перемещение в пространстве - одна из базовых потребностей человека, поэтому огромное значение в энергобалансе имеет «мобильное топливо» - мы должны чем-то заменить бензин. Илон Маск решил задачу, создав конструкцию и массовое производство электрокаров. Но чтобы был толк для экологии, для его зарядки нужно «чистое» электричество. Если для зарядки электрокара жечь углеводородное топливо, вреда будет больше, чем от бензинового ДВС.

Глобальная безуглеродная генерация. Энергетика нового поколения, которую человечеству необходимо создать в ближайшие 30-50 лет, полностью исключив промышленные выбросы СО2 ради генерации энергии. Выделяют минимум пять существующих и перспективных источников:

- энергосбережение – это «Энергия разума человека». Естественные ограничения: невозможно сделать энергосберегающий чайник/душ/баню, потому что, чтобы вода нагрелась, ей необходимо сообщить количество тепла, которое невозможно уменьшить. Также невозможно уменьшить количество энергии, которую надо передать автомобилю определенной массы, чтобы сообщить ему необходимую скорость. И так далее; - солнечная и ветровая энергетика: и то, и другое - это энергия Солнца, поэтому общий ресурс выглядит значительно. Недостатки – неравномерная генерация «от погоды», что требует дополнительных аккумулирующих станций, и крайняя уязвимость к атмосферным вихрям, которые в условиях изменения климата будут менять привычные маршруты;

- гидроэнергетика – энергия гравитации Земли в сочетании с солнечной, которая испаряет и «поднимает воду вверх». Ресурс ограничен наличием «естественных ландшафтов», пригодных для сооружения ГЭС. Практически единственный недостаток – неблагоприятное изменение окружающей ГЭС экосистемы. Кроме того, в ходе климатических изменений может быть нарушен режим круговорота воды в природе, что повлияет на заполняемость водохранилищ;

- атомная энергетика – абсолютная энергия Вселенной (E=mc2) в сочетании с электрическими взаимодействиями на атомарном уровне. К плюсам необходимо отнести фактически неограниченную мощность этой безуглеродной генерации, технологическую готовность нового поколения и огромный «потенциал признания». В настоящий момент вокруг атомной энергетики очень много технически необоснованных страхов, которые сдерживают ее развитие. Но, как писала «Вашингтон пост» еще полтора года назад, риски климатической катастрофы превысили риски развития атомной энергетики. Общественное сознание может дать мощный импульс развития атомной энергетики нового поколения, в том числе – замену устаревшего парка реакторов. В этом случае задача предотвращения климатической катастрофы будет решена очень быстро, но начнет ощущаться дефицит природных урановых руд. Это ограничение снимает развитие уже созданных технологий двухкомпонентного замкнутого ядерного топливного цикла, ключевыми элементами которого являются быстрые реакторы и МОКС-топливо из регенерированных материалов - в этом случае ядерный энергетический ресурс увеличивается в 140 раз и его хватает перекрыть всю потребность человечества на 1000 лет. Одновременно развитие технологий переработки решает проблему радиоактивных отходов и создания новых технологических материалов. Недостаток – существенные ограничения в системе международных отношений, фактически переработка топлива доступна только странам «ядерного клуба» либо под их жестким контролем, поскольку близка к оружейной;

- термоядерная энергетика – абсолютная энергия Вселенной (E=mc2). При освоении этой технологии человечество получит энергетический ресурс, фактически ограниченный только наличием водорода, который есть на Земле в H2O, то есть в воде. Недостатки – еще очень долго до создания промышленного источника, который можно подключить к энергосистеме. Сейчас идет работа над стабильной плазмой, в которой протекает термоядерная реакция. Следующей проблемой станет редуцирование температуры плазмы, имеющей миллионы градусов, до температуры чайника. Технологически термоядерная энергетика является продолжением атомной, поскольку топливом для нее являются дейтерий и тритий, образующиеся в атомных реакторах. Но в будущем возможен обратный симбиоз – термоядерный синтез «продолжит» развитие атомной энергетики. Термоядерная реакция в этом случае может быть использована как источник нейтронов для создания совершенного «подкритичного» реактора. Если в современном реакторе надо собрать много материала, чтобы началась управляемая цепная реакция ядерного деления, то здесь можно будет сжигать ядерное топливо хоть по граммам (1 грамм делящегося материала = 2 тонны нефти). Таким образом, может быть создан самый эффективный источник энергии, комбинирующий энергию синтеза и деления ядер и решающий задачу редуцирования энергии до «бытового» уровня известным в атомной энергетике способом.