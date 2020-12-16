Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 декабря 2020: с начала пандемии сделано почти 2 миллиона тестов

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 16 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 41 251 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 335 случаев. Это без закрытых городов, данные по которым учитываются отдельно. Вместе с ЗАТО Железногорск и Зеленогорск будет 41 383 случая. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального Роспотребнадзора. Наибольший прирост: в Красноярске – 81, Ачинске – 27, Норильске – 22, Минусинске – 26.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 430 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 618, снято с медицинского наблюдения – 779.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 941 610, из них за последние сутки 2 350.

Количество выздоровевших всего 34 143, за сутки 410. Количество летальных исходов всего 1 409, за сутки 23. Под наблюдением 10 430 человек.

В Железногорске зафиксированы 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровели 79 пациентов, на домашний карантин направлены 95 железногорцев, 70 человек его уже завершили. В настоящее время на лечении находится 797 человек. Всего в Железногорске 5 140 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 4 343 пациента выздоровели. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 11 087 человек, 10 624 Статистика по Зеленогорску: всего заболевших 3 133, за сутки новых 14 случаев. Выздоровевших – 2 302, за сутки 69. Умерших 28, за сутки 1.